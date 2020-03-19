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'da doktorlardan "evde kalın" çağrısı

’da korona virüsünden 1 kişin hayatını kaybettiği Hastanesi'ndeki doktorlar ve hemşireler halka "evde kal" çağrısı yaptı

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 19.3.2020 18:18 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 18:19 ABONE OL
Almanya'da doktorlardan evde kalın çağrısı
Almanya'da hükümet korona virüsünün yayılması için çeşitli önlemler alırken hastanelerde de yoğun mesai yapılıyor. Doktorlar ve sağlık çalışanları da korona virüsünün yayılmasını önlemek için sürekli uyarılarda bulunuyor. Korona virüsünden 89 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği Essen Üniversitesi Hastanesi'ndeki doktorlar ve hemşireler halka çağrıda bulundu. Hastanedeki doktor ve hemşireler, "Evde kalın, hayat kurtarın" şeklinde mesaj yayınladı. Doktorlar, bazı insanların durumun ciddiyetinin farkında olmadığını ifade ederek vatandaşların sosyal temastan kaçınması gerektiğini belirtti. Verilen mesajda özellikle yaşlı kişilerin evden çıkmamaları gerektiğine vurgu yapıldı.
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Almanya'da doktorlardan "evde kalın" çağrısı
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