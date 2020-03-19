Almanya’da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 34’e çıktı

Almanya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı boyutlara ulaştı. Ülke genelinde virüs tespit edilen kişi sayısı 12 bin 910'a yükseldi. Virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 34'e çıktı.



Die Zeit gazetesinin yayınladığı tabloya göre, Kuzey-Ren Vestfalya koronavirüs nedeniyle en çok etkilenen bölge olarak görüldü. 4 bin 743 vakanın bulunduğu bölgede, 16 kişi hayatını kaybetti. Kuzey Ren-Vestfalya bölgesini ise 2 bin 184 vaka ve 8 ölüm ile Baden-Vürtemberg bölgesi takip ediyor. Son olarak da 1798 vaka ve 7 ölü ile Bayern bölgesi geliyor.



MERKEL: DURUM CİDDİ, SİZ DE CİDDİYE ALIN

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs ile mücadele kapsamında ilk kez ulusa sesleniş konuşması yaptı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının çok ciddi bir durum olduğunu vurgulayan Merkel, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük krizle karşı karşıya olduklarını söyledi. Merkel "Bugün, daha önceden alışık olmadığımız bir yöntemle sizlere sesleniyorum. Durum ciddi. Sizler de durumu ciddiye alın" dedi.

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