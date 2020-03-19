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'de nedeniyle karantina ilan edildi

Devlet Başkanı Alberto Fernandez, dünyada etkili olan yeni tip (Kovid-19) salgınının önüne geçmek amacıyla ülkede 31 Mart'a kadar genel karantina uygulanacağını açıkladı

AA Dünya
Giriş Tarihi: 20.3.2020 05:26 ABONE OL
Arjantin'de corona virüsü nedeniyle karantina ilan edildi

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, eyalet valileriyle Devlet Başkanlığı Konutu Olivos'ta yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Corona virüsünün yayılma riskine işaret eden Fernandez, "Saat 00:00 (20 Mart) itibariyle önleyici ve zorunlu karantina uygulanması kararı aldık. Karantina, 31 Mart'a kadar sürecek." ifadelerini kullandı.

Virüsün hızlı bir şekilde yayıldığını hatırlatan Fernandez, "Arjantinlilerin sağlığını gözetiyoruz ve bu önlemi, ekonomik etkilerinin mümkün olduğunca az olmasını umarak alıyoruz. Herkes evinde kalmalı ve temel ihtiyaçlar için evden çıkmalı. Dükkanlar, marketler, eczaneler açık olacak." şeklinde konuştu.

Devlet Başkanı Fernandez, karantina süresi boyunca, Sahil Güvenlik, Jandarma, Federal ve Eyalet polislerinin sokağın güvenliğini sağlayacağını ve geçerli sebebi olmadığı halde sokağa çıkanlar için cezai işlem uygulanacağını belirtti.

Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 128 kişide görülen corona virüsü nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

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Arjantin'de corona virüsü nedeniyle karantina ilan edildi
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