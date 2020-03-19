Avrupa virüse karşı çaresiz

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm kıtalara yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı "Worldometer" internet sitesine göre, 216 bin 822. Siteye göre, Kovid- 19 nedeniyle toplam 8 bin 908 kişi öldü, 84 bin 383 kişi de iyileşti. Avrupa'daysa çaresizlik hakim. Kıtada virüs bulaşanların sayısı 80 bini aşarken, Avrupa'nın koronavirüse karşı çaresiz kaldığı görülüyor. Karadağ'da ilk kez bir vakanın tespit edilmesiyle virüs, Avrupa'nın tüm ülkelerinde görüldü.

Çoğu Avrupa ülkesinin sınırlarını kısmen veya tamamen kapatması, Avrupa Birliği'nde (AB) serbest dolaşımı sağlayan Schengen Anlaşması'nı tehdit ediyor. Almanya; Danimarka, Lüksemburg, Fransa, Avusturya ve İsviçre ile sınırlarını kapatacağını ancak ticari geçişlere izin vereceğini açıkladı.







İspanya da tüm kara sınırlarını kapattı. 264 kişinin hayatını kaybettiği Fransa ise sınırlarındaki kontrolleri sıkılaştırdı. Çekya 15 ülkeye sınırlarını kapattı. İtalya ve İspanya'dan uçuşları durduran Yunanistan, İtalya'dan feribot seferlerini askıya aldı. Öte yandan Yunan basınına göre, Türk-Yunan sınırı yakınlarında yer alan Evros bölgesindeki bir birlikte görev yapan 40 yaşındaki bir askerde Kovid-19 tespit edildi. Virüs nedeniyle 104 kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'de okulların kapatılmasına karar verildi. Kuzey Makedonya'da ise OHAL ilan edildi. Japonya'da, bu ay başında koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra hastalığı çevresine yayma tehdidinde bulunan 57 yaşındaki adam, dün yaşamını yitirdi. Ürdün Kralı 2. Abdullah, Başbakan'a OHAL yetkisi veren yasayı onayladı. İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri ile Tarım Bakanı Tzachi Hanegbi, karantinaya alındı. Suudi Arabistan'da Kabe ve Mescid-i Nebevi dışında ülkedeki camilerde cuma namazı başta olmak üzere cemaatle namaz kılınmayacak.







İTALYA'DA BİR GÜNDE 475 KİŞİ ÖLDÜ

Şimdiye kadar 2 bin 978 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının 35 bin 713'e çıktığı İtalya'da 21 Şubat'ta patlak veren salgın giderek büyürken, salgından en çok etkilenen Lombardiya bölgesinde 879 kişinin yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Özellikle 3 bin 993 vaka ile Lombardiya'da başı çeken Bergamo vilayetinde yoğun bakım ünitelerinin dolduğu basına yansıdı.





AVRUPA'DAN ACI İTİRAF: GEÇ KALDIK

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Bild gazetesine demecinde, "Bence uzman olmayan hepimiz başlangıçta daha Çin'de yani Vuhan'da iken koronavirüsü hafife aldık. Ancak bu arada bunun bizi uzun süre meşgul edecek bir virüs olduğu da anlaşıldı. Tavsiyeleri dinlememiz çok önemli virüsün yayılmaması için" dedi.



'İRAN'DA 3,5 MİLYON KİŞİ ÖLEBİLİR

İran'da, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı salıdan çarşambaya 147 kişi artarak 1135'e yükseldi. Vaka sayısının da 1192 kişi artarak 17 bin 361'e ulaştığı açıklandı. İran'daki Şerif Teknik Üniversitesi'nin raporundaysa gerekli önlemlerin alınmaması halinde 3,5 milyon kişinin ölebileceği belirtildi.



ABD'DE 50 EYALETE YAYILDI, ÖLÜ SAYISI 117

çıkmasının ardından salgın ülkedeki 50 eyaletin hepsine yayıldı. Ölü sayısının 117'ye çıktığı ülkenin Savunma Bakanı Mark Esper, Ulusal Asayiş ve Rezerv Birliklerinin, eyaletlere destek vermek üzere aktif hale getirileceğini açıkladı. ABD ayrıca Kanada ile sınırları kapattı.

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