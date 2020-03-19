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Son dakika: 'den bomba Corona virüs iddiası! 'ya oradan sıçradı

Alman dergisi 'den bomba bir iddia ortaya atıldı. 'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada 8 binden fazla insanın hayatına mal olan koronavirüs (kovid-19) salgını 'ya sıçrama yeri belli oldu. Derginin iddiasına göre koronavirüs (kovid-19) salgını Avrupa'ya 'nın Ischgl kayak merkezine giden turistlerden bulaştığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 19.3.2020 07:32 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 07:32 ABONE OL
Son dakika: Der Spiegel'den bomba Corona virüs iddiası! Avrupa'ya oradan sıçradı

Kovid-19 virüsü kapan bazı Almanya, Norveç, Danimarka ve İsveç vatandaşlarının tatillerini Ischgl kayak merkezinde geçirdiklerini kaydeden gazete, buradaki işletmelerden birinde çalışan bir barmenin koronavirüsle enfekte olduğunu hatırlattı.

Ischgl kayak merkezi, enfekte olanların sayısının açıklandığı geçen hafta sonuna kadar hizmet vermeye devam etti.

Der Standard gazetesi, otel ve teleferik sahiplerinin kayak merkezindeki insanların sağlığının tehlike altında olmasına rağmen, elde edecekleri kazancı kaçırmak istemediklerini kaydetti.

Ischgl Belediye Başkanı Werner Kurtz, suçlamalara sert tepki göstererek tüm önlemlerin zamanında alındığını söyledi.

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Son dakika: Der Spiegel'den bomba Corona virüs iddiası! Avrupa'ya oradan sıçradı
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