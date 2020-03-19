Dünyaya umut olan iki ilaç

BUGÜN NELER OLDU

Çin'deki klinik deneyler, "Favipiravir" isimli bir ilacın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede etkili olduğunu ortaya koydu. Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang Şinmin, Favipiravir adlı ilacın, koronavirüste hafif vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirdiğini söyledi.Şinmin "Favipiravir, 2014'den bu yana Japonya pazarında bulunuyor ve hiçbir belirgin yan etki görmüyoruz. Daha fazla tıbbi gözleme ihtiyacımız var. 80 denek üzerinde çalışmalar sürüyor" dedi. ABD'de antiviral sıtma ilacı olan Klorokine'nin Covid- 19'u tedavi edebildiği konusunda yeni bir bilimsel çalışma dünyadaki bilim insanları tarafından incelenmesi için cuma günü yayınlandı. Çalışmanın altında Stanford Profesörü Thomas R.Broker ve Columbia Üniversitesi Doktoru James M.Todaro'nun imzası bulunuyor. Klorokine'nin koronavirüsü etkili şekilde tedavi ettiği belirtiliyor.