Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Hafter güçlerinin saldırısında aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti

güçlerinin saldırısında aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti

güçlerinin 'nın başkenti Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesine düzenlediği havan topu saldırısında aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 19.3.2020 10:03 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 12:06 ABONE OL
Hafter güçlerinin saldırısında aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti

Hafter güçlerinin Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesine düzenlediği havan topu saldırısında aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti.

Libya'da Hafter güçleri başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesinde bulunan sivil yerleşimlere havan topu saldırısı düzenledi. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Ambulans ve Acil Servis Hizmetleri Sözcüsü Osama Ali tarafından yapılan açıklamada, Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesine bağlı El-Mazavaga köyüne düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 çocuğun hayatını kaybettiği, 1 sivilin de yaralandığı bildirildi. Ali açıklamasında, yaralanan kişinin hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hafter güçlerinin saldırısında aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA