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, politika faizini 15 baz puan indirdi

(BoE), son 10 günde ikinci olağanüstü toplantıyla, politika oranını 15 baz puan indirerek yüzde 0,10’a düşürdü ve varlık alımlarını 200 milyar sterlin artırdı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 19.3.2020 18:28 ABONE OL
İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 15 baz puan indirdi

İngiltere Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, bankanın rolünün ülkenin şirketlerinin ve hane halklarının ekonomik zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olmak olduğu hatırlatılarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için faiz oranlarının indirildiği bildirildi.

Politika faiz oranının 15 baz puanlık indirimle yüzde 0,25'ten yüzde 0,10'a düşürüldüğü belirtilen açıklamada, BoE'nin, varlık alım programının 435 milyar sterlin seviyesinden 200 milyar artırılarak 645 milyar sterlin seviyesine yükseltilmesine karar verdiği aktarıldı.

BoE, 11 Mart'ta olağanüstü toplantıyla, politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 0,25'e düşürmüştü. Söz konusu faiz indirimi, BoE'nin Ağustos 2016'dan beri ilk faiz indirimi olmuştu.

Öte yandan, Güney Afrika Merkez Bankası da politika faizini, 50 baz puanlık indirim beklentisine karşı 100 baz puan düşürerek yüzde 5,25'e çekti.

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İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 15 baz puan indirdi
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