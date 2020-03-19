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'da 20 mahkum cezaevinden kaçtı

'ın Loristan eyaletindeki bir cezaevinden 20 mahkumun kaçtığı açıklandı. nedeniyle firar girişimleri yaşanan ve şu ana kadar 85 bin mahkumun serbest bırakıldığı İran'da, 20 kişi cezaevinden kaçtığı öğrenildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 19.3.2020 21:00 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 21:06 ABONE OL
İran'da 20 mahkum cezaevinden kaçtı

İran devlet televizyonunun haberine göre, Loristan'ın merkez şehri Hürremabad'daki Parsilon Cezaevi'nde bulunan mahkumlardan 20'si ikindi saatlerinde firar etti.

Konuyla ilgili yetkililerden henüz bir açıklama yapılmazken, güvenlik güçlerinin cezaevi içinde ve çevresinde yoğun önlemler aldığı, durumun kontrol altında olduğu ifade edildi.

Polisin şehrin giriş ve çıkışlarını kapattığı belirtiliyor.

Yeni tip koronavirüs korkusuyla cezaevinden kaçma girişimlerinin yaşandığı İran'da şu ana kadar 85 bin mahkum koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerine gönderilirken, ülke lideri Ali Hamaney de dün 10 bin kişiye af kararı çıkarmıştı.

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İran'da 20 mahkum cezaevinden kaçtı
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