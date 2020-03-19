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'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500'ü geçti

Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 529'a ulaştığını duyurdu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 19.3.2020 12:36 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 12:40 ABONE OL
İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500'ü geçti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de 96 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Hastalardan 6'sının durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, 12 kişinin de tedavi edildiği aktarıldı.

Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 529'a yükseldiği kaydedildi.

İsrail'de Kovid-19'a yakalananlar arasında 10 asker de bulunuyor.

Ülkede Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler de yasaklanmıştı.

Ayrıca, market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, dün de Kovid-19 nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişini yasaklamıştı.

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İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500'ü geçti
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