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'dan kan donduran açıklaması: Savaşta gibiyiz...

ile ilgili haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Salgının merkezi haline gelen 'da ölüm sayısı 2 bin 908'e yükseldi. Toplu ölümlerin gerçekleştiği ülkede, hastanelerde yer kalmadı. Birçok hasta kabul edilmezken, 80 yaş üstü tedavi edilmiyor. Doktorlar hasta seçmek zorunda kalırken, dünya basınında kalp krizi geçiren bir kişinin bile 1 saat bekletildiği belirtiliyor. Çamaşırhaneler bekleme salonu olarak kullanılırken, İtalyan doktorların açıklamaları kan donduruyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 19.3.2020 15:28 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 15:31 ABONE OL
İtalya'dan kan donduran corona virüsü açıklaması: Savaşta gibiyiz...

Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 908'e yükseldiği İtalya'da doktorlar İtalyan hastanelerinin savaş alalına döndüğünü söylüyor. İtalyan doktorlar "Ekipman az, personel az, hasta çok" diyerek diğer ülkelerdeki meslektaşlarını uyarıyor. Acil servislerin kapasitesinin hastalara yetmediğini söyleyen İtalyan doktorlar kalp krizi için arayan hastaların bile 1 saat beklemek zorunda kaldıklarını söylüyor

Koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının 2 bin 908'e, vaka sayısının ise 31 bin 605'e yükseldiği İtalya'da doktorlar, ülkedeki sağlık sistemini çöküşün eşiğine getiren salgın hakkında farklı ülkelerdeki meslektaşlarını uyarıyor.

KAN DONDURAN İFADELER

Sosyal bakım uzmanı Mirco Nacoti Wall Steert Journal gazetesine yaptığı açıklamada kalp krizi geçirenlerin bile ambulans için 1 saat beklemek zorunda kaldıklarını söylüyor "3 hafta öncesine kadar bütün hastalara bakıyorduk ancak şimdi hastalar arasında seçim yapıyoruz bu bir felaket. Hastanın acil servisi de kullanılamaz halde. Kalp krizi için arayanlar bile bir saat beklemek zorunda kalıyor. Savaşta gibiyiz"

HASTA ÇOK EKİP AZ

İtalyan doktorlar sosyal medya paylaşımlarında İtalya'daki durumu şu sözlerle anlatıyor:

"Hastane personeli hasta, çok az yatak çok az ekipman çok fazla hasta var, bir ay önce asla akla gelmeyen her şey yaşanıyor"

Çamaşırhaneler bekleme salonuna dönüştürüldü
Papa Giovanni hastanesinden Doktor Angelo Giupponi ise günde 2 bin 500 çağrı aldıkların bunların bin 500'ünü hastaneye getirdiklerini söylüyor. Giupponi hastanenin çamaşırhanesinin dahi bekleme salonuna dönüştürüldüğü söylüyor.

İtalya'nın sağlık personeli ayrıca koruyucu maskeler ve gözlükler de dahil olmak üzere kritik donanım sıkıntılarından şikayet ediyor. İtalya'da enfekte olan sağlık personeli sayısı 2 bin 300'e çıktı.

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İtalya'dan kan donduran corona virüsü açıklaması: Savaşta gibiyiz...
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