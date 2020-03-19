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II. Albert korona virüsüne yakalandı

II. Albert'in korona virüsü testinin pozitif sonuç verdiği açıklandı. 62 yaşındaki Monaco Prensi II. Albert, korona virüsüne yakalandı. Monaco Sarayı'ndan yapılan resmi açıklamada endişe edilecek bir durum olmadığı belirtilerek, "Sağlığı iyi. Prens, doktoru tarafından izleniyor. 'ndeki uzmanlar tarafından tedavi ediliyor. Özel dairesinde çalışmaya devam ediyor. Kabinesi, hükümeti ve en yakın iş arkadaşlarıyla yakın temas halinde" denildi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 19.3.2020 20:16 ABONE OL
Monaco Prensi II. Albert korona virüsüne yakalandı

Monaco Prensi II. Albert'in korona virüsü testinin pozitif sonuç verdiği açıklandı. 62 yaşındaki Monaco Prensi II. Albert, korona virüsüne yakalandı. Monaco Sarayı'ndan yapılan resmi açıklamada endişe edilecek bir durum olmadığı belirtilerek, "Sağlığı iyi. Prens, doktoru tarafından izleniyor. Prenses Grace Hastanesi'ndeki uzmanlar tarafından tedavi ediliyor. Özel dairesinde çalışmaya devam ediyor. Kabinesi, hükümeti ve en yakın iş arkadaşlarıyla yakın temas halinde" denildi.

EVDE KALMA ÖNLEMLERİNE SAYGI DUYULMASI İSTENDİ

Açıklamada ayrıca Prens Albert'in Monaco halkından evde kalma önlemlerine saygı duyulması, başkalarıyla temasın sınırlandırılması isteği hatırlatıldı. Sadece evde kalma kurallarına titizlikle uyulmasının korona virüsün yayılmasını engelleyeceği belirtildi.

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