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'dan flaş açıklama! Coronavirüsün genetik şifresi çözüldü!

Tüm dünya coronavirüs salgını nedeniyle alarmda! Dünyada 220 binin üzerinde kişi coronavirüs vakası görülüyor. Hızla yayılan coronavirüs salgını ile ilgili 'dan flaş açıklama geldi. Rusya'dan gelen son dakika habere göre; Coronavirüsün genetik şifresi çözüldü. Coronavirüsün genetik dizilimin aşı ve ilaç geliştirmede faydalı olacağı ifade edildi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 19.3.2020 17:27 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 17:47 ABONE OL
Rusya'dan flaş açıklama! Coronavirüsün genetik şifresi çözüldü!

Rusya'da, Smorodintsev Grip Araştırma Enstitüsü'deki bilim insanları tarafından yapılan açıklamada, koronavirüsün (Covid-19) genetik şifresinin tamamen çözüldüğünü açıkladı. Koronavirüsün genetik dizilimin aşı ve ilaç geliştirmede faydalı olacağı ifade edildi.

GENETİK ŞİFRE ÇÖZÜLDÜ

Rusya'nın haber ajansı TASS'taki habere göre, St. Petersburg kentinde bulunan Smorodintsev Grip Araştırma Enstitüsü'nden bilim insanları, koronavirüsün genetik şifresini çözdüklerini açıkladı.

Enstitü Müdürü Dr. Dmitriy Lioznov, koronavirüsün yeni bir virüs olmasından dolayı bu virüsün genetik diziliminin tamamen deşifre edilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Dr. Lioznov "Bu bilgi bize ilaç ve aşı bulma konusunda yardımcı olacak" dedi.

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Rusya'dan flaş açıklama! Coronavirüsün genetik şifresi çözüldü!
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