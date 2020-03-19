Son dakika: Avusturya'daki corona virüsü ölümünde dikkat çeken detay! Böyle gömdüler...

Avusturya'da böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı bulunan 28 yaşındaki Yonca Akyol, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Akyol'un, Avusturya'nın Linz şehrinde düzenlenen cenaze törenine 5 kişinin bir araya gelmesinin yasak olmasından dolayı babası Mustafa Akyol, amcası Ali Akyol ve bir Türk yakınları ile din görevlisi katıldı.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Akyol'un tabutu naylon poşetle kaplandı ve tabutla gömüldü.

Babasından ayrı yaşayan annesi ve kız kardeşi ile birlikte yaşayan Yonca Akyol ailesinden gelen genetik şeker hastalığı tedavisi görüyordu. Anne Nevriye Akyol'un şeker hastalığı nedeni ile iki bacağının da kesik olduğu bildirildi.