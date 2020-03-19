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: Avusturya'daki ölümünde dikkat çeken detay! Böyle gömdüler...

ile ilgili haberleri art arda gelmeye devam ediyor. Avusturya'da corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden 28 yaşındaki Yonca Akyol toprağa verildi. Avusturya'daki cenaze din görevlisi dahil 5 kişi katıldı. Cenaze sırasında çekilen fotoğraflar dikkat çekti. Fotoğraflarda tabutun siyah bir naylon ile kaplı olduğu görüldü. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 19.3.2020 14:57 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 15:29 ABONE OL
Son dakika: Avusturya'daki corona virüsü ölümünde dikkat çeken detay! Böyle gömdüler...

Avusturya'da böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı bulunan 28 yaşındaki Yonca Akyol, nedeniyle hayatını kaybetti.

Akyol'un, Avusturya'nın Linz şehrinde düzenlenen cenaze törenine 5 kişinin bir araya gelmesinin yasak olmasından dolayı babası Mustafa Akyol, amcası Ali Akyol ve bir Türk yakınları ile din görevlisi katıldı.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Akyol'un tabutu naylon poşetle kaplandı ve tabutla gömüldü.

Babasından ayrı yaşayan annesi ve kız kardeşi ile birlikte yaşayan Yonca Akyol ailesinden gelen genetik şeker hastalığı tedavisi görüyordu. Anne Nevriye Akyol'un şeker hastalığı nedeni ile iki bacağının da kesik olduğu bildirildi.

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Son dakika: Avusturya'daki corona virüsü ölümünde dikkat çeken detay! Böyle gömdüler...
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