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Son dakika: 'de bir ilk gerçekleşti! Ülke içi kaynaklı vakası görülmedi

'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan (Kovid-19) bütün dünyayı etkisi altına almıştı. Çin'de koronavirüs ile sevindiren bir gelişme yaşandı. Yapılan açıklamaya göre Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 19.3.2020 06:43 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 07:02 ABONE OL
Son dakika: Çin'de bir ilk gerçekleşti! Ülke içi kaynaklı Corona virüs vakası görülmedi

Şinhua ajansının haberine göre, Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede dün görülen 34 yeni Kovid-19 vakasının yurt dışından gelenlerde tespit edildiğini açıkladı.

Komisyon yetkilileri, başkent Pekin'de 21, Şanghay'da 2, Guangdong'da 9, Heylongciang ve Cıciang eyaletlerinde de birer kişide Kovid-19 tespit edildiğini, bu vakaların tamamının ''ithal vaka'' olduğunu aktardı.

Yetkililer ayrıca, dün itibariyle ülkedeki ''ithal vaka'' sayısının da 189'a ulaştığını bildirdi.

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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede ülke geneline ve yurt dışına yayılmıştı. Dünya genelinde birçok ülkede hızla artan Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un "pandemi" olarak nitelendirilebileceğini açıklamıştı.

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Son dakika: Çin'de bir ilk gerçekleşti! Ülke içi kaynaklı Corona virüs vakası görülmedi
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