Son dakika: Corona virüsü ile ilgili adeta oyunun kurallarını değiştirecek açıklama geldi! Corona virüsü yayılma hızı azalacak...

Corona virüsü yayılmaya devam ederken özellikle şimdilerde covid-19'un merkez üssü olarak gösterilen Avrupa ülkelerinde salgını durdurmaya yönelik çalışmalarını sürdürülmeye devam ediyor. Son olarak İngiltere tarafından gelen son dakika açıklamasına göre; covid-19 virüsüne yakalanan ancak kendisi hastalığı ağır bir şekilde yaşamadan sadece etrafındaki kişilere taşıyan insanların tespit edilmesi için bir antikor testi üzerinde çalışıldığını ve çalışmaların hızla ilerlediğini bildirdi. Bu sayede hastalığın yayılma hızının azaltılabileceğini düşünen uzmanlar aynı zamanda evlerde yapılabilinecek corona virüsü testlerinin de iyi bir aşamada olduğunu bildirdi. İşte gelen son dakika corona virüs açıklaması ile ilgili tüm detaylar…

İNGİLTERE'DEN İYİ HABER! CORONA VİRÜSÜ TESTİ İÇİN AŞAMA KAYDEDİLDİ…

İngiliz hükümetinin Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance ise İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun antikor testi üzerindeki çalışmasının "çok hızlı ilerlediğini" ve salgına ilişkin değerli bilgiler sağlandığını açıkladı.

İşte detaylar…