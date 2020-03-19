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: ile ilgili adeta oyunun kurallarını değiştirecek açıklama geldi! Corona virüsü yayılma hızı azalacak...

Dünya üzerine hızla yayılmaya devam eden salgın ile ilgili gelişmeleri yaşanmaya devam ederken son olarak Başbakanı Boris Johnson tarafından düzenlenen basın toplantısında adeta oyunun kurallarını değiştirecek türden bir açıklama geldi. Bilindiği üzere salgının yayılmasındaki en önemli rol covid-19 bulaşan ancak hastalık ağırlaşmadan atlatan ve taşıyıcı olan kişiler olarak uzmanlar tarafından bildiriliyor. Tam olarak bu noktada ise İngiltere Halk Sağlığı Kurumu tarafından üzerinde çalışılmakta olan corona virüsü testi devreye giriyor. Tüm dünyanın salgını durdurmak için çalışmalar yürüttüğü bilinirken gözler İngiltere'ye çevrildi. İşte yapılan son dakika corona virüsü açıklaması ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 19.3.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 10:55 ABONE OL
Son dakika: Corona virüsü ile ilgili adeta oyunun kurallarını değiştirecek açıklama geldi! Corona virüsü yayılma hızı azalacak...

yayılmaya devam ederken özellikle şimdilerde covid-19'un merkez üssü olarak gösterilen Avrupa ülkelerinde salgını durdurmaya yönelik çalışmalarını sürdürülmeye devam ediyor. Son olarak tarafından gelen açıklamasına göre; covid-19 virüsüne yakalanan ancak kendisi hastalığı ağır bir şekilde yaşamadan sadece etrafındaki kişilere taşıyan insanların tespit edilmesi için bir antikor testi üzerinde çalışıldığını ve çalışmaların hızla ilerlediğini bildirdi. Bu sayede hastalığın yayılma hızının azaltılabileceğini düşünen uzmanlar aynı zamanda evlerde yapılabilinecek corona virüsü testlerinin de iyi bir aşamada olduğunu bildirdi. İşte gelen son dakika corona virüs açıklaması ile ilgili tüm detaylar…

İNGİLTERE'DEN İYİ HABER! CORONA VİRÜSÜ TESTİ İÇİN AŞAMA KAYDEDİLDİ…

İngiliz hükümetinin Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance ise İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun antikor testi üzerindeki çalışmasının "çok hızlı ilerlediğini" ve salgına ilişkin değerli bilgiler sağlandığını açıkladı.

İşte detaylar…

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Son dakika: Corona virüsü ile ilgili adeta oyunun kurallarını değiştirecek açıklama geldi! Corona virüsü yayılma hızı azalacak...
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