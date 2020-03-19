Son dakika: Corona virüsü İtalya'da orduyu şehre indirdi! Cesetleri gömecek yer kalmadı, askeri araçlar tabut taşıyor...

Koronavirüs salgını nedeniyle İtalya'da hayat durdu. Ancak virüs durmak bilmiyor. Koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 2 bin 978'e ulaşırken, toplu ölüm haberleri sıklaşmaya başladı. En çok vakanın görüldüğü Bergamo şehrinde ise defin işlemi yapılacak yer kalmadı. Cesetlerin yakıldığı krematoryumlar 24 saat tam kapasite çalışmasına rağmen yetişemiyor. Askeri araçlar görevlendirildi ve cesetler başka şehirlere taşınıyor.

KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER

ANSA Haber Ajansı'nın aktardığına göre, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden kişilerin tabutlarını taşımak için ordu araçları görevlendirildi. Düzinelerce tabut, ordu araçlarıyla Bergamo'dan diğer bölgelere taşınıyor.

İtalya'nın Lombardiye bölgesindeki zengin kent Milano da vaka sayısı her gün acımasızca büyümeye devam ediyor. Kentte en son verilere göre, 93 kişinin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği kaydedildi.

RAKAMLAR EKSİK OLABİLİR

Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori, Kovid-19 semptomları olan birçok insan test edilmeden önce öldüğü için gerçek

ölüm sayısının daha yüksek olabileceğini söyledi.