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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Corona virüsü İtalya'da orduyu şehre indirdi! Cesetleri gömecek yer kalmadı, askeri araçlar tabut taşıyor...

: 'da orduyu şehre indirdi! Cesetleri gömecek yer kalmadı, askeri araçlar tabut taşıyor...

haberi: 'yı kasıp kavurmaya devam ediyor. Çin'in Wuhan kentinde patlak veren corona virüsü İtalya'yı merkez üssü haline getirdi. Ülkede ölü sayısı 3 bine dayanırken, vaka sayısı da 40 bine yaklaştı. İtalya'da virüsün ilk görüldüğü ve en ağır hasar verdiği Bergamo şehrinden ürküten görüntüler gelmeye başladı. Şehirde gömülecek yer kalmazken, morglardaki hastaları taşımak üzere askeri araçlar görevlendirildi. Konvoy şeklinde geçen askeri araçlar dünya basınında gündem oldu. Ayrıca krematoryumların kapasitesi dolduğu için başka şehirlere tabutlar gönderiliyor.

Giriş Tarihi: 19.3.2020 17:02 ABONE OL
Son dakika: Corona virüsü İtalya'da orduyu şehre indirdi! Cesetleri gömecek yer kalmadı, askeri araçlar tabut taşıyor...

salgını nedeniyle 'da hayat durdu. Ancak virüs durmak bilmiyor. Koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 2 bin 978'e ulaşırken, toplu ölüm haberleri sıklaşmaya başladı. En çok vakanın görüldüğü Bergamo şehrinde ise defin işlemi yapılacak yer kalmadı. Cesetlerin yakıldığı krematoryumlar 24 saat tam kapasite çalışmasına rağmen yetişemiyor. Askeri araçlar görevlendirildi ve cesetler başka şehirlere taşınıyor.

KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER

ANSA Haber Ajansı'nın aktardığına göre, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden kişilerin tabutlarını taşımak için ordu araçları görevlendirildi. Düzinelerce tabut, ordu araçlarıyla Bergamo'dan diğer bölgelere taşınıyor.

İtalya'nın Lombardiye bölgesindeki zengin kent Milano da vaka sayısı her gün acımasızca büyümeye devam ediyor. Kentte en son verilere göre, 93 kişinin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği kaydedildi.

RAKAMLAR EKSİK OLABİLİR

Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori, Kovid-19 semptomları olan birçok insan test edilmeden önce öldüğü için gerçek
ölüm sayısının daha yüksek olabileceğini söyledi.

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Son dakika: Corona virüsü İtalya'da orduyu şehre indirdi! Cesetleri gömecek yer kalmadı, askeri araçlar tabut taşıyor...
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