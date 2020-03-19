Son Dakika Haberi: ABD'den flaş uyarı! 4. seviyeye çıkarıldı ve...

Son Dakika Haberi: Çin'in Hubei Eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada küresel bir salgına sebep olan Coronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü, Coronavirüs'ün merkez üssünün Avrupa olduğunu açıklamıştı. Ayrıca virüs kaynaklı ölümlerin en çok olduğu ülke İtalya olarak kayıtlara geçti.

ABD'DEN SEYAHAT UYARISI!

Coronavirüs salgınına karşı önlemlerini sıkılaştıran ABD tarafından yapılan son dakika açıklamasında seyahat uyarısının 4.seviyeye çıkarıldığı açıklandı. ABD vatandaşlarına uluslararası seyahat etmemeleri, yurt dışındakilere de ülkeye dönme çağrısı yaptı.