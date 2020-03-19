Son Dakika Haberi:| Çekirge istilası hakkında dehşet verici açıklama! Corona virüsü sonrası çekirge ve karınca istilası...

Corona virüsü tehdiidi Avrupa ve dünyayı sararken, Ortadoğu'da daha korkutucu bir gelişme yaşanıyor. Çekirge istilası ne yazık ki durdurulamıyor. BM tarafından bildirilen verilere göre yüz binlerce insanın yiyeceği olan tarım ürünleri tehdit altında. Üstelik, çekirgeleri başka ülkelere süpüren rüzgarlar durmasına rağmen, toprak altındaki yumurtalardan yeni çekirge yavruları çıkıyor. Çekirge Tahmin Uzmanı Keith Cressman, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün, çöl çekirgesi istilalarıyla karşı karşıya olan ülkelere acil yardım sağlayan ve potansiyel istilaların durumunu sürekli izleyen Locust Watch'da (Çekirge Takip Merkezi) çalışıyor. Kuruluşun en son tahmin raporuna göre, Afrika Boynuzu'nda yeni ve "son derece endişe verici" çekirge sürüleri oluşuyor.

SON 30 YILDA BU DENLİ ÇEKİRGE İSTİLASI GÖRÜLMEDİ!

Örgütle otuz yılı aşkın bir süredir çalışan Cressman, Pazartesi günü kamuoyuna yaptığı açıklamada, bölgenin daha önce böyle bir tehlikeyi uzun yıllar önce, 1987-1989 veba döneminde gördüğünü söyledi.

İşte istilaya ilişkin gözlemevinin kan donduran tespitleri...