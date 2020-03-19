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Haberler Dünya Haberleri Son Dakika Haberi:| Çekirge istilası hakkında dehşet verici açıklama! Corona virüsü sonrası çekirge ve karınca istilası...

Son Dakika Haberi:| hakkında dehşet verici açıklama! Corona virüsü sonrası çekirge ve karınca istilası...

Son iki haftadır Ortadoğu ve Asya'nın gündemi haline gelen çekirge ve karınca istilası ile ilgili son dakika haberleri geliyor. Virüs nedeniyle istilaya karşı önlem alınamıyor! 30 yılı aşkın süredir karşılaşılmamış bir çekirge vebası, Afrika ve 'yu vurmak üzere. Roma merkezli Çekirge Tahmin Uzmanı Keith Cressman, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, mevcut corona virüsü salgınının hakkında yapılacak toplantıları engellediğini söyledi. Ölümcül corona virüsünün merkezi haline gelen Avrupa salgın ile uğraşırken, Ortadoğu ve Asya ülkeleri çekirge istilası ile karşı karşıya. Son olarak, İran, ve çekirge istilası ile karşı karşıya gelmişti. Dahası, sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Umman'da karınca istilası başladığı iddia edilmişti.

Giriş Tarihi: 19.3.2020 15:25 ABONE OL
Son Dakika Haberi:| Çekirge istilası hakkında dehşet verici açıklama! Corona virüsü sonrası çekirge ve karınca istilası...

Corona virüsü tehdiidi Avrupa ve dünyayı sararken, Ortadoğu'da daha korkutucu bir gelişme yaşanıyor. ne yazık ki durdurulamıyor. BM tarafından bildirilen verilere göre yüz binlerce insanın yiyeceği olan tarım ürünleri tehdit altında. Üstelik, çekirgeleri başka ülkelere süpüren rüzgarlar durmasına rağmen, toprak altındaki yumurtalardan yeni çekirge yavruları çıkıyor. Çekirge Tahmin Uzmanı Keith Cressman, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün, çöl çekirgesi istilalarıyla karşı karşıya olan ülkelere acil yardım sağlayan ve potansiyel istilaların durumunu sürekli izleyen Locust Watch'da (Çekirge Takip Merkezi) çalışıyor. Kuruluşun en son tahmin raporuna göre, Afrika Boynuzu'nda yeni ve "son derece endişe verici" çekirge sürüleri oluşuyor.

SON 30 YILDA BU DENLİ ÇEKİRGE İSTİLASI GÖRÜLMEDİ!

Örgütle otuz yılı aşkın bir süredir çalışan Cressman, Pazartesi günü kamuoyuna yaptığı açıklamada, bölgenin daha önce böyle bir tehlikeyi uzun yıllar önce, 1987-1989 veba döneminde gördüğünü söyledi.

İşte istilaya ilişkin gözlemevinin kan donduran tespitleri...

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Son Dakika Haberi:| Çekirge istilası hakkında dehşet verici açıklama! Corona virüsü sonrası çekirge ve karınca istilası...
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