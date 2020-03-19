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Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: Türkiye'de de görülen corona virüsün tedavisinde o ilaç işe yarıyor! Fransız doktordan flaş açıklama

haberi: Türkiye'de de görülen virüsün tedavisinde o ilaç işe yarıyor! Fransız doktordan flaş açıklama

virüsüyle ilgili haberleri gelmeye devam ederken bir açıklama da 'dan geldi. Corona virüsün tedavisi için dünya topyekün çalışırken bazı ülkeler aşının test aşamasına geçildiğini duyurdu. Fransız bir doktor ise dikkat çeken ifadeler kullandı. Coronavirüsle ilgili Fransa'nın Marsey Üniversite Hastanesi'nde yapılan çalışmaları yürüten Profesör Didier Rault ilk deneylerin başarılı olduğunu duyurdu ve sıtma hastalığında kullanılan klorokin ilacının coronavirüs tedavisinde de etkili olduğunu ifade etti. İşte son dakika olarak duyurulan gelişmesinin detayları…

Giriş Tarihi: 19.3.2020 23:46 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 00:05 ABONE OL
Son dakika haberi: Türkiye'de de görülen corona virüsün tedavisinde o ilaç işe yarıyor! Fransız doktordan flaş açıklama

virüsü tüm dünyayı etkisi altına alırken peş peşe acı haberler de gelmeye devam ediyor. Dünya çapında hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bini aşarken İtalya'daki ölü sayısı da virüsün merkezi olan Çin'i geçti. İtalya'da Corona virüs sebebiyle 3 bin 405 kişi hayatını kaybederken bu rakam Çin'de 3237 kişi olarak belirtildi. Virüsün tedavisi için ise ülkeler yoğun mücadele veriyor. Geçtiğimiz günlerde ABD coronavirüsün aşısını bulduğunu ve insan üzerinden ilk testlerinin yapıldığını duyurmuştu. Bir haberi de 'dan geldi.

SITMA İLACI CORONA VİRÜS TEDAVİSİNDE ETKİLİ

Fransa'nın Marsey Üniversite Hastanesi'nde görev yapan Profesör Didier Rault corona virüsün tedavisinde sıtma hastalığında kullanılan klorokin ilacının etkili olduğunu açıkladı. Profesör Rault, deneysel tedaviyi kabul eden 24 hasta üzerinde klorokin ilacını kullanarak uyguladıkları tedavi sonucunda 6 gün içerisinde yüzde 75'inin virüsten kurtulduğunu bildirdi. Aynı sonuçlar Avustralya ve Hindistan'dan da gelmişti.

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Son dakika haberi: Türkiye'de de görülen corona virüsün tedavisinde o ilaç işe yarıyor! Fransız doktordan flaş açıklama
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