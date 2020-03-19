Corona virüsü tüm dünyayı etkisi altına alırken peş peşe acı haberler de gelmeye devam ediyor. Dünya çapında hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bini aşarken İtalya'daki ölü sayısı da virüsün merkezi olan Çin'i geçti. İtalya'da Corona virüs sebebiyle 3 bin 405 kişi hayatını kaybederken bu rakam Çin'de 3237 kişi olarak belirtildi. Virüsün tedavisi için ise ülkeler yoğun mücadele veriyor. Geçtiğimiz günlerde ABD coronavirüsün aşısını bulduğunu ve insan üzerinden ilk testlerinin yapıldığını duyurmuştu. Bir son dakika haberi de Fransa'dan geldi.

SITMA İLACI CORONA VİRÜS TEDAVİSİNDE ETKİLİ

Fransa'nın Marsey Üniversite Hastanesi'nde görev yapan Profesör Didier Rault corona virüsün tedavisinde sıtma hastalığında kullanılan klorokin ilacının etkili olduğunu açıkladı. Profesör Rault, deneysel tedaviyi kabul eden 24 hasta üzerinde klorokin ilacını kullanarak uyguladıkları tedavi sonucunda 6 gün içerisinde yüzde 75'inin virüsten kurtulduğunu bildirdi. Aynı sonuçlar Avustralya ve Hindistan'dan da gelmişti.