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50 kişiye böyle bulaştırmış! görüntüleri infial yarattı

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde önce Çin'e daha sonra da dünyaya yayılan ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Her geçen gün tüm dünyayı tedirgin etmeye devam eden corona virüsü şuana kadar 8 bine yakın insanın ölümüne neden oldu. 200 bine yakın enfekte vakanın bulunduğu salgın ile ilgili dünyanın öbür ucundan korkutan son dakika haberleri geldi. Güney Kore'de yaşandığı belirtilen o görüntüler sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken, videoyu izleyenler şoke oldu. İşte Güney Kore'den gelen o akılalmaz görüntüler...

Giriş Tarihi: 19.3.2020 14:44 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 14:41 ABONE OL
Corona virüsü 50 kişiye böyle bulaştırmış! Son dakika görüntüleri infial yarattı

Corona virüs salgını ile ilgili her geçen gün haberleri gelmeye devam ediyor. 12 Aralık tarihinde Vuhan'da ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde önce Çin'e daha sonra da dünyaya yayılan şuana kadar 8 bine yakın insanın ölümüne neden oldu. 200 bin kişinin virüse yakalandığı salgın ile ilgili her geçen gün bilanço ağırlaşırken, son olarak Güney Kore'den gelen o görüntüler infial yarattı. Güney Kore'de bir kilise de 50'den fazla kişinin virüs kaptığı ortaya çıkarken, o detay ise dünyayı şoke etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

DÜNYA BU GÖRÜNTÜLERİ KONUŞTU! 50 KİŞİYE BİRDEN BÖYLE BULAŞTIRMIŞ

Çin'den dünyaya yayılan ve son haftalarda meydana gelen dramatik artışla merkez üssünün Avrupa haline geldiği corona virüsü, dünyaya diz çöktürmeye devam ediyor. Son olarak Güney Kore'den gelen o görüntüler tüm dünyayı dehşete düşürdü.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları;

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Corona virüsü 50 kişiye böyle bulaştırmış! Son dakika görüntüleri infial yarattı
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