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haberi | 'nden flaş kararı! Tüm dünyada yasaklandı!

haberine göre; Fener Rum Patrikliği önlemleri ile ilgili acil toplandı. Toplantıdan flaş kararlar çıktı. Fener Rum Patrikliği, kiliselerdeki ayinlerin mart sonuna kadar durdurulduğu söylenirken, ilerleyen günlerde pandeminin yaygınlaşma hızına göre bu kararın yeniden değerlendirileceği bildirildi. Ayrıca Patrikhaneye bağlı tüm manastır ve kiliselerin hizmete devam edeceği söylenirken, hiçbir keşişin dışarı çıkmasına veya herhangi bir ziyaretçinin içeri girmesine izin verilmeyeceği belirtildi.

Giriş Tarihi: 19.3.2020 11:22 ABONE OL
Son dakika haberi | Fener Rum Patrikhanesi'nden flaş corona virüsü kararı! Tüm dünyada yasaklandı!

Fener Rum Patrikliği, korona pandemisi nedeniyle tüm dünyadaki kendine bağlı kiliselerde ayinleri geçici bir süre askıya aldı. Bugün korona pandemisi gündemiyle toplanan patrikhane 6 maddelik bildiri yayınladı.

Bildiride sağlık alanında çalışanlara özverili çabalarından dolayı minnettar olunduğu ifade edilirken, herkesi sorumlu sağlık otoritelerinin ikazlarına uymasına çağrı yaptı.

HİÇBİR KEŞİŞ DIŞARI ÇIKAMAYACAK

Bildiride, kiliselerdeki ayinlerin mart sonuna kadar durdurulduğu söylenirken, ilerleyen günlerde pandeminin yaygınlaşma hızına göre bu kararın yeniden değerlendirileceğinin altı çizildi.

Patrikhaneye bağlı tüm manastır ve kiliselerin hizmete devam edeceği söylenirken, hiçbir keşişin dışarı çıkmasına veya herhangi bir ziyaretçinin içeri girmesine izin verilmeyeceği belirtildi.

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Son dakika haberi | Fener Rum Patrikhanesi'nden flaş corona virüsü kararı! Tüm dünyada yasaklandı!
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