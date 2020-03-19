Son dakika haberi: Türkiye’de de görülen corona virüsüyle ilgili İtalya’dan itiraf gibi sözler

Coronavirüs İtalya'yı etkisi altına aldı. Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünya geneline yayılan coronavirüsü özellikle Avrupa'yı sardı. İtalya'da ülke genelinde olağanüstü durum ilan edilirken insanlar da sokağa çıkamaz hale geldi. İtalya'daki boyutun neden bu kadar arttığını gözler önüne seren itiraf bir profesörden geldi.



"ÜLKEMİZDE YAŞLILAR FAZLA"



İtalya'nın önde gelen ve saygın mikrobiyoloji ve viroloji profesörlerinden Roberto Burioni, Avrupa'nın son durumunu anlattı. Burioni "İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı çok yüksek çünkü bizim ülkemizde yaşlılar fazla. Evden çıkıp, geziyorlar sosyal aktivitelere katılıyorlar. Bu maalesef, virüsün özellikle yaşlılar arasında iki kat hızlı yayılmasına yol açtı ve en çok bu yaş grubunun, enfeksiyonun acı sonuçlarını çekmesine sebep oldu" diye konuştu.

İtalyan profesörün itiraf niteliğindeki sözlerinin devamı şu şekilde: