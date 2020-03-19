Son Dakika Haberler |Corona virüsü aşısı çalışmalarında son durum: Corona virüs aşısı bulundu mu?

Koronavirüs küresel bir tehdit olarak ortaya çıktığından beri, dünyadaki araştırmacılar salgını durdurmak ve bir aşı bulmak için çalışıyorlar. Dünya sağlık yetkilileri Çarşamba günü, bilim adamlarının Washington, Seattle'da halihazırda devam eden ilk insan klinik denemeleri ile aşı geliştirmeye etkileyici bir hızla yaklaştıklarını resmi olarak duyurdu.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ DOĞRULADI: 'CORONA VİRÜSÜ AŞISI...'

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus gazetecilere verdiği demeçte "Bu inanılmaz bir başarı" diyerek, bu başarının, Çin'in virüsün genetik özelliklerini keşfetmesinden sadece 60 gün sonra geldiğini kaydetti.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, aşı için çalışma yapan birkaç büyük şirketin çabalarına rağmen, mevcut olan en erken sonucun en az altı ay uzakta olduğunu söyledi.

İşte, corona virüsü aşı çalışmalarında son durum...