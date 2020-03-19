Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son Dakika Haberler |Corona virüsü aşısı çalışmalarında son durum: Corona virüs aşısı bulundu mu?

Haberler | aşısı çalışmalarında son durum: Corona virüs aşısı bulundu mu?

aşısı geliştirme çalışmaları devam ederken, yürütülen her çalışmadan haberleri geliyor. Dünya geneline yayılan COVID-19 salgını için farklı ülkelerdeki ilaç şirketlerinden umut verici açıklamalar geliyor. Son olarak, corona virüsü aşısı için ABD’li bir şirket önemli bir açıklama yapmış ve ilk defa insan üzerinde aşının denendiğini duyurmuştu. Sadece aşı değil, corona virüse iyi gelen ilaçlar ve haplar ile ilgili resmi makamlardan da açıklamalar peş peşe geliyor. Peki, corona virüsü aşısı bulundu mu ve çalışmalarda son durum ne? İşte korona virüsü aşısı hakkında son bilgiler…

Giriş Tarihi: 19.3.2020 12:24 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 12:29 ABONE OL
Son Dakika Haberler |Corona virüsü aşısı çalışmalarında son durum: Corona virüs aşısı bulundu mu?

Koronavirüs küresel bir tehdit olarak ortaya çıktığından beri, dünyadaki araştırmacılar salgını durdurmak ve bir aşı bulmak için çalışıyorlar. Dünya sağlık yetkilileri Çarşamba günü, bilim adamlarının Washington, Seattle'da halihazırda devam eden ilk insan klinik denemeleri ile aşı geliştirmeye etkileyici bir hızla yaklaştıklarını resmi olarak duyurdu.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ DOĞRULADI: 'CORONA VİRÜSÜ AŞISI...'

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus gazetecilere verdiği demeçte "Bu inanılmaz bir başarı" diyerek, bu başarının, Çin'in virüsün genetik özelliklerini keşfetmesinden sadece 60 gün sonra geldiğini kaydetti.
Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, aşı için çalışma yapan birkaç büyük şirketin çabalarına rağmen, mevcut olan en erken sonucun en az altı ay uzakta olduğunu söyledi.

İşte, aşı çalışmalarında son durum...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberler |Corona virüsü aşısı çalışmalarında son durum: Corona virüs aşısı bulundu mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA