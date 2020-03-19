Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Terör örgütüne darbe...

Milli savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklamada; "Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." denildi.

Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/bHUFWSu2Xa — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 19, 2020