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Son dakika: duyurdu! Terör örgütüne darbe...

MSB'den gelen son dakika haberine göre; Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunun /'li 3 terörist etkisiz hale getirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 19.3.2020 13:21 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 13:42 ABONE OL
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Terör örgütüne darbe...

Milli savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklamada; "Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." denildi.

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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Terör örgütüne darbe...
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