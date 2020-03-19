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ve 'de vaka sayısı arttı!

Koronavirüs vakaları Ortadoğu'da da arttı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 'da 274'e, 'de 69'a yükseldi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 19.3.2020 23:32 ABONE OL
Suudi Arabistan ve Ürdün'de vaka sayısı arttı!

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, 36 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısının 274'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlık, virüs tespit edilen bu 36 kişiden 17'sinin Fas, İngiltere, İspanya, İran, Pakistan, Kuveyt, Irak, Hindistan, ABD veya Mısır geçmişi olduğu, 19'unun ise daha önce virüs tespit edilenlerle temas ettiği bilgisini verdi.

2 HASTANIN DURUMU AĞIR

Şu ana kadar koronavirüs tespit edilen 8 kişinin iyileştiği aktarılan bakanlık açıklamasında, 2 hastanın durumunun ise ağır olduğu kaydedildi.

Ürdün Sağlık Bakanlığı da ülkede 13 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Böylece ülkedeki toplam vaka sayısının 69'a yükseldiği kaydedildi.

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Suudi Arabistan ve Ürdün'de vaka sayısı arttı!
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