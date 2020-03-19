Terör örgütü Afrin’de sivilleri hedef aldı: 5 ölü

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Suriye'nınTel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden kurtuluşunun ikinci yılını kutlayan Afrin ilçe merkezine düzenlediği saldırıda 5 sivil öldü, 7 sivil yaralandı. YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, Afrin ilçe merkezindeki sivilleri hedef aldı. Çok namlulu roketatarlarla düzenlenen saldırılarda 5 sivil öldü, 7 sivil yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Afrin ilçe merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart 2018'de YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.