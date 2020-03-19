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Trump ve Macron corona virüsünü görüştü

ABD Başkanı ve Fransa Cumhurbaşkanı , yeni tip (Kovid-19) ile ilgili yaptıkları telefon görüşmesinde, uluslararası iş birliği vurgusu yaptı

AA Dünya
Giriş Tarihi: 20.3.2020 05:13 ABONE OL
Trump ve Macron corona virüsünü görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un telefon görüşmesi yaptıkları belirtildi.

Görüşmede corona virüsü ile mücadeledeki son gelişmeler ve çabaların ele alındığı kaydedilen açıklamada, "İki lider, G-7 ülkeleri ve diğer uluslararası ortaklarla koordinasyon içerisinde bu pandeminin çözülmesi ve ekonomik etkilerinin en aza indirgenmesi için iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Macron ve Trump'ın telekomünikasyon güvenliği ve Avrupa'daki mülteci meselesini de ele aldıkları bildirildi.

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Trump ve Macron corona virüsünü görüştü
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