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Uçuş yasağı rekor kırdırdı

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Giriş Tarihi: 19.3.2020 ABONE OL
Uçuş yasağı rekor kırdırdı
Dünya genelinde pek çok uçak seferinin iptal edilmesi yeni bir rekorun kırılmasına neden oldu. ABD'nin koronavirüs salgını nedeniyle uçuş yasağı koymasının ardından Los Angeles'a iniş yapamayan Fransız Polinezyası'na ait Air Tahiti uçağı, 15 bin 715 kilometre boyunca iniş yapamadı. Tahiti'den Paris'e direkt olarak gerçekleştirilen uçuşla, Singapur-Newark arasındaki 15 bin 343 kilometrelik uçuş rekoru da geçilmiş oldu. Uçak, normalde Tahiti'nin başkenti Papeete'den havalanıp Los Angeles'ta verilen molanın ardından Fransa'nın başkenti Paris'e gidecekti.
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Uçuş yasağı rekor kırdırdı
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