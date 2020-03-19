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Ülkede şok etkisi yarattı! Sağlık bakanı Corona virüs açıklaması yaparken bayıldı

Sağlık Refah ve Spor Bakanı parlamentoda Koronavirüs açıklaması yaparken baygınlık geçirmesi ülkede şok etkisi yarattı. Konuşması sırasında bir anda yere yığılan Bruno Bruins oğun geçen haftaların yorgunluğuyla bayıldım, şimdi kendimi daha iyi hissediyorum." dedi

AA Dünya
Giriş Tarihi: 19.3.2020 09:26 ABONE OL
Ülkede şok etkisi yarattı! Sağlık bakanı Corona virüs açıklaması yaparken bayıldı

Bir anda yere yığılan Bakan Bruins etrafındakilerin yardımıyla kısa sürede ayağa kalktı.

Bruins, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun geçen haftaların yorgunluğuyla bayıldım, şimdi kendimi daha iyi hissediyorum." ifadesini kullandı.

Ara verilen oturumun ardından evine döndüğünü belirten Bruins, dinlenip yarın yapılacak oturumlara katılacağını kaydetti.



BAŞBAKAN'DAN KORKUTAN AÇIKLAMA

Hollanda Başbakanı Rutte de "Hollanda halkının büyük bir kısmının önümüzdeki süreçte enfekte olacağı bir gerçek." dedi.

Rutte, ülkede salgına karşı "kontrollü grup bağışıklığı" kazanılmasının gerekliliğine vurgu yaparak, "Bağışıklık kazanan sayısı ne kadar çok olursa virüsün yaşlı ve hastalara yayılması o kadar az olur. Bu hastalığa yakalanıp iyileşenler tekrar hastalanmaz. Bu kişilerle bağışıklığı zayıfların etrafına duvar örmüş oluruz fakat bu uzun zaman alacak. Zayıfları ancak bu şekilde koruyabiliriz." ifadesini kullandı.

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Ülkede şok etkisi yarattı! Sağlık bakanı Corona virüs açıklaması yaparken bayıldı
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