Yemen ordusundan açıklama: 80 Husi milis etkisiz hale getirildi

Beyda ekseni komutanı Abdurrab el-Esbahi Silahlı Kuvvetler İletişim Merkezine yaptığı açıklamada, Husi milislerle girilen çatışmada, 80 kişinin etkisiz hale getirildiğini, 20 milisin de esir alındığını belirtti.

Bölgedeki bazı mevkilerin Yemen ordusu tarafından ele geçirildiğini dile getiren Esbahi, Beyda kentinin ülkenin orta kesiminde olmasından dolayı stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Esbahi, Yemenli ailelerden evlatlarını Husilerle cepheye sürüklenmelerine izin vermemelerini istedi.

Bir başka askeri yetkili ise yaptığı açıklamada, Cevf vilayetine bağlı Yetime cephesindeki çatışmalarda da kabilelerden çok sayıda kişinin orduya destek verdiğini kaydetti.

Yetkili, çatışmalarda yaklaşık 20 Husi milisinin etkisiz hale getirildiğini, 15 silahlı milisin de ele geçirildiğini söyledi.