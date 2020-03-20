AB dayanışma testini geçemedi

Yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgınının merkezi haline gelen Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, birbirlerine yardım çağrılarına sessiz kalarak Birliğin temelini oluşturan "dayanışma" ilkesini yok sayarken, AB kurumları Avrupalı liderlerin "2'inci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kriz" olarak tanımladığı kriz karşısında çözüm üretemiyor. Son olarak AB ile katılım müzakereleri yürüten Sırbistan'ın Cumhurbaşkanı ve Avusturya Başbakanı da birliğin dayanışma içinde olmadığını dile getirdi.Tüm AB ülkelerine yayılan Kovid- 19 yaklaşık 3 bin 500 can alırken, 80 binden fazla kişiye bulaştı. AB'de "sağlık", ülkelerin kendi yetkisi altındaki alanlar arasında yer alıyor. Birlik genelinde ortak bir sağlık politikası bulunmasa da ülkelerin kriz hallerinde "dayanışma ve koordinasyon" içerisinde hareket etmesi gerekiyor.AB'nin bir nevi yürütme organı olan Komisyonun ise bu koordinasyon görevini üstlenmesi gerekiyor.Ancak AB'deki mevcut durum, üye ülkelerin dayanışma ruhuna uymadığını, Komisyonunun da koordinasyon rolünü düzgün bir şekilde yürütemediğini açık bir şekilde ortaya koyuyor.Üye ülkelerin tek taraflı ve bir nevi panik halinde davranarak sınırlarını kapatması, iç sınır kontrolleri başlatması, danışmadan tecrit politikaları uygulaması ve koordinasyonsuz hareket etmesi, AB'de dayanışma ruhunun öldüğüne işaret ediyor.Avrupa'da Kovid-19'un en sert vurduğu İtalya, dayanışma gösterilmemesinden duyduğu memnuniyetsizliği açık bir şekilde dile getirdi.Ülkede durumun kötüleşmesiyle İtalyan hükümeti üyelerden yardım talebinde bulundu. Almanya ve Fransa gibi ülkeler ilk etapta tıbbi malzemeye ihraç kısıtlamaları koyduklarını belirtirken, diğer üyelerden de yardım gelmedi. Almanya ise birkaç gün önce İtalya'ya 1 milyon maske gönderebileceğini açıkladı.AB Komisyonu ise olası ekonomik durgunluğu atlatmak için 7,5 milyar avroluk bir fonu daha geçtiğimiz günlerde duyurdu.İtalya'nınAB Büyükelçisi Maurizio Massari, üye ülkelerin İtalya'nın yardım talebini geri çevirmesinin ardından kaleme aldığı makalede, "Bu, Avrupa dayanışmasına yönelik kötü bir sinyal veriyor." değerlendirmesinde bulunarak tıpkı sığınmacı krizinde olduğu gibi İtalya'nın yalnız bırakıldığını savundu.AB Konseyi, 26-27 Mart'ta 27 ülkenin liderini bir araya getirecek olağan AB Liderler Zirvesi'nin ertelendiğini duyurdu. Liderler gelecek hafta Kovid-19'la mücadeleyi görüşmek için bir video konferans düzenleyecek.