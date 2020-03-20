ABD-Çin gerilimini tırmandıracak hamle! Trump üstünü çizdi ve...

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili yaptığı açıklamalarda, virüsün Çin'den çıktığını söyleyerek "Corona" ifadesi yerine "Chinese" ifadesini kullanıyor.

Bu durum Pekin yönetimi tarafından büyük tepkiyle karşılanırken, Trump yine aynı kelimeyi kullandı.





ÜSTÜNÜ ÇİZİP ADINI DEĞİŞTİRDİ

Amerika'nın önde gelen gazetelerinden Washington Post'un Jabin Botsford adlı fotoğrafçısı tarafından çekilen görüntüler olay oldu.





Sosyal medyada kısa sürede yayılan karelerde, Trump'ın Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında, hazırlanan metne uymadığı ve "Corona Virus" ifadesindeki "Corana"yı değiştirerek "Chinese" yazdığı görüldü.



DONALD TRUMP'TAN SON DAKİKA KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI! " BU KOŞULLARDA HEPİMİZ BİRLİKTEYİZ"

SON DAKİKA: ABD BAŞKANI TRUMP'A KENDİ ÜLKESİNDE ÇOK SERT CORONA VİRÜSÜ SÖZLERİ: AHLAKSIZLIK!

DONALD TRUMP'TAN SON DAKİKA KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI! " BU KOŞULLARDA HEPİMİZ BİRLİKTEYİZ"