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- gerilimini tırmandıracak hamle! Trump üstünü çizdi ve...

Başkanı Trump'ın dünyaya yayılan ve 8 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs (kovid-19) salgının adını virüsü diye değiştirmesi ABD-Çin arasında gerilime neden olmuştu. Trump'tan gerilimi tırmandıracak bir hamle daha geldi. ABD Başkanı Trump Trump'ın 'da yaptığı basın toplantısında, hazırlanan metne uymadığı ve "Corona Virus" ifadesindeki "Corana"yı değiştirerek "Chinese" yazdığı görüldü.

Giriş Tarihi: 20.3.2020 13:32 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 13:50 ABONE OL
ABD-Çin gerilimini tırmandıracak hamle! Trump üstünü çizdi ve...

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili yaptığı açıklamalarda, virüsün Çin'den çıktığını söyleyerek "Corona" ifadesi yerine "Chinese" ifadesini kullanıyor.

Bu durum Pekin yönetimi tarafından büyük tepkiyle karşılanırken, Trump yine aynı kelimeyi kullandı.

ÜSTÜNÜ ÇİZİP ADINI DEĞİŞTİRDİ

Amerika'nın önde gelen gazetelerinden Washington Post'un Jabin Botsford adlı fotoğrafçısı tarafından çekilen görüntüler olay oldu.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan karelerde, Trump'ın Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında, hazırlanan metne uymadığı ve "Corona Virus" ifadesindeki "Corana"yı değiştirerek "Chinese" yazdığı görüldü.

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ABD-Çin gerilimini tırmandıracak hamle! Trump üstünü çizdi ve...
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