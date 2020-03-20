Almanya’da aşırı sağcıların işlediği suçlar yükselişe geçti

Buna göre, 2016'da aşırı sağcıların işlediği suçlar, 23 bin 555 ile rekor sayıya ulaştı.

Aşırı sağcıların, ülkede işledikleri suçlara ilişkin sayı 2017'de 20 bin 520 ve 2018'de 20 bin 431 olurken, geçen yıl bu sayı yeniden artarak 20 bin 856 olarak kayıtlara geçti.

Konuya ilişkin nihai raporun gelecek aylarda açıklanacak olmasından dolayı 2019'daki rakamların, daha da yüksek çıkması bekleniyor.

Söz konusu suçların önemli bölümü ise "propaganda suçu" olarak kayıtlara geçerken, aşırı sağcılar 972 şiddet eyleminde bulundu.

MÜSLÜMANLARA SALDIRILAR

Alman hükümetinin soru önergelerine verdiği yanıta göre, Ocak-Eylül 2019 döneminde Müslümanlara ve camilere 597 saldırı yapıldı.

Yılın ilk çeyreğinde 188, ikinci çeyreğinde 222 ve üçüncü çeyreğinde 187 saldırı kayda geçti. Bu dönemde, 21 kişi de yaralandı. Dördüncü çeyreğin sayıları ise henüz açıklanmadı.

Müslümanlara yönelik saldırılar kapsamında "adam yaralama", "hakaret", "halkı kışkırtma" ve "taciz" gibi suçlar işlenirken, camilere yönelik ise "mala zarar verilmesi", "bomba tehditleri" ve "duvarlara yazı yazılması" şeklinde saldırılar gerçekleşti.

Hükümetin kayıtlarına göre, Ocak-Eylül 2019 döneminde 66 cami saldırıya uğradı. 2018'de ise İslam karşıtı suçların sayısı 840 olmuştu.

Müslüman derneklerin temsilcileri, çoğu kişinin şikayette bulunmaması nedeniyle birçok suçun kayda geçmediğine ve gerçek sayıların daha yüksek olabileceğine işaret ediyor.

SIĞINMACILARA YÖNELİK SALDIRILAR VE ANTİSEMİTİZM

Almanya İçişleri Bakanlığının sayılarına göre, aşırı sağcılar Ocak-Eylül 2019 döneminde sığınmacılara yönelik 895, sığınmacı yurtlarına karşı da 91 saldırı yaptı. Saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 146 kişi yaralandı.

Almanya'da Yahudi karşıtı saldırılarda da artış oldu. Hükümetin verilerine göre, 2019'da toplam bin 839 Yahudi düşmanı saldırı gerçekleşti. Bunun, 2001'den sonra kayda geçen "en yüksek sayı" olduğu ifade edildi.

2019'daki antisemitizm saldırılarında 72 şiddet olayı yaşanırken, 35 kişi yaralandı, 2 kişi de öldü. 2018'de bin 799 Yahudi düşmanı saldırı gerçekleşmişti.

Yahudilere karşı suçların büyük çoğunluğunun Neonazi ve aşırı sağcılar tarafından işlendiği kaydedildi.

24 BİNDEN FAZLA AŞIRI SAĞCI VAR

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), ülkede aşırı sağcılar arasında "terör potansiyeli" bulunduğunu değerlendirerek, Almanya'da yaklaşık 13 bini şiddet yanlısı olmak üzere 24 binden fazla kişiyi "aşırı sağcı" olarak görüyor.

Aşırı sağcılar, ülkede özellikle son 30 yılda kundaklama, ırkçı terör saldırısı, adam öldürme ve yaralama gibi çok sayıda eylem gerçekleştirerek, bu sürede 200'ün üstünde kişiyi öldürdü.

Son olarak bir ay önce Hanau kentinde Tobias Rathjen adlı teröristin, 4'ü Türk, 9 göçmeni katletmesinden sonra göçmen ve Müslüman derneklerin temsilcileri hükümete ülkedeki Müslümanların güvenliğinin garanti altına alınması yönünde çağrıda bulundu.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, ülkedeki en büyük tehdidin aşırı sağdan geldiğini itiraf etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de ırkçılığın bir zehir olduğunu, bunun da toplumda bulunduğunu belirtmişti.