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’den hamlesi! Harekete geçtiler

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü tüm dünyaya yayılırken 'da ölü sayısı Çin'i geçti. Şu ana kadar İtalya'da corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 312'ye çıktı. Bu rakam virüsün başladığı yer olan Çin'de 3 bin 132 olarak açıklandı. İtalya virüsü karşı olağanüstü hal ilan ederken sağlık sistemi de çöktü. Çin'den ise hamlesi geldi. Çin, İtalya'ya destek verebilmek için doktor grubu ve sağlık ekipmanları gönderdi.

Giriş Tarihi: 20.3.2020 09:09 ABONE OL
Çin’den son dakika İtalya hamlesi! Harekete geçtiler

Corona virüsü salgını giderek yayılıyor. Dünya genelinde virüse yakalananların sayısı 244 bin 517 olarak açıklandı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10 bin 30'a yükseldi. 'de ortaya çıkan virüs en çok da 'yı vurdu. İtalya'da ölü sayısı Çin'i geçti. İtalya'da son açıklanan verilere göre 3 bin 405 kişi hayatını kaybetti. Bu rakam Çin'de ise 3 bin 132 olarak açıklandı.

ÇİN'DEN İTALYA HAMLESİ

Sağlık sistemi çöken İtalya'da ülke ekonomik olarak da büyük sıkıntılar yaşıyor. Ölü sayısının giderek yükseldiği İtalya'ya Çin'den destek geldi. Çin sağlık ekibi, ekipman teslim etmek ve coronavirüsle mücadeleye yardımcı olmak için İtalya'nın Milano şehrine geldi. 20 ton ekipmana sahip 37 doktor ve sağlık görevlisi grubu, İtalya'nın en kötü etkilenen bölgesi olan Lombardiya'daki hastanelere yardıma gidecek. Çin'li sağlık görevlileri deneyimlerini İtalyan meslektaşlarıyla paylaşacak.

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Çin’den son dakika İtalya hamlesi! Harekete geçtiler
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