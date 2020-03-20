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Coronavirüsü ilk o fark etmişti! hatasını kabul etti! Özür diledi

Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken 'den dikkat çeken bir haber geldi. Koronavirüsünden etkilenen ilk 7 hastayı görüp yapılan test sonuçlarının ardından bir mesaj yayınlayarak insanları uyaran doktor , sosyal medyada epey konuşulmuştu. Son 2 gündür coronavirüs vakası tespit edilmeyen Çin'de coronavirüs ( Covid-19)'u ilk fark eden isim Çinli doktor Li Wenliang hakkında "dedikodu yaymak" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Çin'den gelen son haberde; Çin Komünist Partisi Disiplin Kurulu'nun, Vuhan polisinin doktor Li hakkında tutuklama tehdidi içeren uyarıyı geri çektiğini duyuruldu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 20.3.2020 10:47 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 11:31 ABONE OL
Coronavirüsü ilk o fark etmişti! Çin hatasını kabul etti! Özür diledi

Çinli yetkililer, Kovid-19 salgını tehlikesine ilk kez dikkati çeken ve bu konuda sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından hakkında "dedikodu yaymak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Çinli doktor Li Wenliang'ın ailesinden özür diledi.

Çin Komünist Partisi Disiplin Kurulu, Vuhan polisinin doktor Li hakkında tutuklama tehdidi içeren uyarıyı geri çektiğini duyurdu.

Li'nin ailesinden konuyla ilgili resmen özür dilendiği ve soruşturmayı yürüten 2 polis memuruna disiplin cezaları verildiği ifade edildi.

Lİ, KOVİD-19 NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Polisin Aralık 2019'da ihtarda bulunduğu 8 doktor arasında yer alan Li Wenliang, 6 Şubat'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Doktorun ölümü sosyal medyada tepkilere yol açmıştı. Çin Yüksek Mahkemesi de olay üzerine polisi eleştirmişti.

14 GÜN BOYUNCA YENİ VAKAYA RASTLANMAZSA KARANTİNANIN KALDIRILMASI BEKLENİYOR

Öte yandan Çin, Hubey eyaletinde bazı seyahat kısıtlamalarını hafifletti.

Vuhan'ın hala giriş çıkışlara kapalı olduğu, 14 gün boyunca şehirde yeni vakaya rastlanmaması halinde karantinanın kaldırılacağı ifade edildi.

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Coronavirüsü ilk o fark etmişti! Çin hatasını kabul etti! Özür diledi
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