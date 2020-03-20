İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan son dakika corona virüs açıklaması! Bunu ilk kez yaptı...

Sokağa çıkma yasağı hakkında dünya genelinde yeni kararlar alınırken, İngiltere'de her an ülke karantinaya alınabilir. Corona virüsü yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısının İtalya'da Çin'i geride bırakmasının ardından Avrupa'da geniş çaplı önlemler alınıyor. İtalya'da, Fransa'da, ABD'nin bazı eyaletlerinde, Irak ve İran'ın bazı şehirlerinde sokağa çıkma yasağı kararı alındı, Almanya'da da özellikle Bavyera bölgesinde bu kararın alınması bekleniyor. Corona virüs hakkında ilk kez olumlu bir açıklama yapan Boris Johnson ise "12 hafta sonunda durum tersine çevrilebilir" dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...