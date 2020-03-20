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İngiltere Başbakanı 'dan virüs açıklaması! Bunu ilk kez yaptı...

İngiltere Başbakanı 'dan virüs hakkında açıklamaları peş peşe geliyor! İngiltere'de corona yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 144 oldu. 14.250 kişiye ise yapılan yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı. Sürü bağışıklığı adı verilen bir plan doğrultusunda virüsün ülkede sağlayacağı sosyal ve ekonomik yıkımı engellemek adına yaşlı vatandaşlar ile bağışıklığı güçsüz olanların hayatını kaybetmesini izleme projesi için hazırlıklarını yapan İngiltere, bu plandan vazgeçti. Boris Johnson konuyla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.

Giriş Tarihi: 20.3.2020 09:50 ABONE OL
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan son dakika corona virüs açıklaması! Bunu ilk kez yaptı...

Sokağa çıkma yasağı hakkında dünya genelinde yeni kararlar alınırken, İngiltere'de her an ülke karantinaya alınabilir. virüsü yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısının İtalya'da Çin'i geride bırakmasının ardından Avrupa'da geniş çaplı önlemler alınıyor. İtalya'da, Fransa'da, ABD'nin bazı eyaletlerinde, Irak ve İran'ın bazı şehirlerinde sokağa çıkma yasağı kararı alındı, Almanya'da da özellikle Bavyera bölgesinde bu kararın alınması bekleniyor. Corona virüs hakkında ilk kez olumlu bir açıklama yapan ise "12 hafta sonunda durum tersine çevrilebilir" dedi. İşte haberinin ayrıntıları...

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan son dakika corona virüs açıklaması! Bunu ilk kez yaptı...
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