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: 'da korkutan bilançosu! İşte son rakamlar

haberi... Tüm dünyayı etkisi altına alan ie ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çin ve İtalya'dan sonra virüsten en çok etkilenen ülke olan 'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 149 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1433'e yükseldi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 20.3.2020 13:27 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 13:54 ABONE OL
Son Dakika: İran'da korkutan coronavirüs bilançosu! İşte son rakamlar

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 149 artarak 1433'e yükseldi.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte ülke genelinde virüs nedeniyle 149 kişinin daha yaşamını yitirdiğini belirtti.

Böylece toplam can kaybının 1433'e çıktığını aktaran Reisi, vaka sayısının da 1237 artarak salgının başladığı günden bu yana 19 bin 644'e ulaştığını ifade etti.

6 BİN 745 KİŞİ İYİLEŞEREK TABURCU EDİLDİ

Reisi, şu ana kadar virüs nedeniyle tedavi gören 6 bin 745 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisini verdi.

İtalya ve Çin'in ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

Salgınla mücadele kapsamında, büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu.

Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de iptal edilmişti.

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Son Dakika: İran'da korkutan coronavirüs bilançosu! İşte son rakamlar
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