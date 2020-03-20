İsrail bu skandal ile çalkalanıyor! Mossad'dan 100 bin yanlış corona virüs kiti...
Dünyayı kasıp kavuran coronavirüs ile ilgili son dakika bilgiler gelmeye devam ediyor. İsrail'den corona virüs kiti ile ilgili skandal bir haber geldi. İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından verilen 100 bin test kiti siparişinin Mossad tarafından yanlış getirildiği açıklandı. İki ülkeden getirilen 100 bin adet kitlerin yeni tip corona virüs ile alakasız olduğu ortaya çıktı. İşte haberinin detayları...
Giriş Tarihi: 20.3.2020 09:47Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 09:55ABONE OL
ÜLKELERİN İSİMLERİ AÇIKLANMADI
İsrail basınında yer alan haberlere göre, Mossad, Sağlık Bakanlığının talebi doğrultusunda isimleri açıklanmayan 2 ülkeden 100 bin Kovid-19 test kiti getirdi.