İtalya’nın can kaybı Çin’i geride bıraktı

Dünya genelinde 145 ülke ve bölgeye yayılan yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı 240 bin 628'e, can kaybı ise 9 bin 953'e yükseldi.İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlere dün 427 kişi daha eklendi. Böylece ölü sayısının 3 bin 405'e ulaştığı İtalya, Çin'i (3 bin 245) de geri bıraktı. Vaka sayısının ise 41 bini aştığı İtalya'daki veriler, hayatını kaybedenlerin tamamının halihazırda en az bir kronik rahatsızlığı olduğunu ortaya koydu.İtalya Sağlık Enstitüsü'nün verileri özetle şöyle:(Ölenlerin) Yüzde 75'i yüksek tansiyon, yüzde 35 diyabet, yüzde 33'ü kalp hastasıydı.Koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması 79.5. Hayatını kaybeden 707 kişi 70-79, 852 kişi de 80-89 yaşlarında. Ölenlerin 198'nin yaşı ise 90'ın üstünde.Çin'de ise yeni tip koronavirüs salgınında bir ilk yaşandı. Kovid-19'un merkezi Vuhan kentinde, salgının başlamasından bu yana ilk kez sıfır vaka saptandı. Şubat ortasında, yani salgının zirve yaptığı dönemlerde günde yaklaşık 4 bin vakanın görüldüğü kentte 14 gün ardı ardına hiç yeni vaka yaşanmazsa karantina aşamalı olarak bitecek. Vuhan'da hiç yeni vakanın olmaması, aynı zamanda ülke içinde hiçbir bulaşmanın olmadığını gösteriyor. Çin'de son 24 saat içinde ortaya çıkan 34 yeni vaka ise yurt dışından gelenler. Böylece 'ithal vaka' sayısı 189'a ulaştı.İran'da da her 10 dakikada bir kişinin yeni tip koronavirüsten öldüğü, vaka sayısının da her saat 50 artış gösterdiği bildirildi.Fransa'da salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 108 kişi artarak 372'ye, vaka sayısı ise 10 bin 995'e yükseldi.ABD'de de vaka sayısı 10 bini aşarken, ölü sayısı 154 olarak açıklandı. İngiltere'de ölü sayısı 144'e yükselirken, Başbakanı Boris Johnson, "12 haftada durum tersine çevrilebilir" dedi.