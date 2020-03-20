Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın eğitim kampı yok edildi

Nijerya'da terör örgütü 'ın eğitim kampı yok edildi

ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü 'a karşı düzenlenen operasyonda örgütün eğitim kampı yok edildi, çok sayıda terörist öldürüldü.

Giriş Tarihi: 20.3.2020 17:35 ABONE OL
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın eğitim kampı yok edildi

Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, gazetecilere yaptığı açıklamada, ordunun, Borno eyaletine bağlı Alinwa bölgesinde Boko Haram üyelerinin toplantı yaptığı kampa hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Onyeuko, saldırıda örgütün eğitim kampının yok edildiğini, çok sayıda teröristin de öldürüldüğünü söyledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın eğitim kampı yok edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA