O ülkede de coronavirüs vakası görüldü! Coronavirüs nedeniyle ' acil durum' ilan edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs ( Covid-19) salgını bir ülkede daha görüldü. Haiti'de ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 2 kişide tespit edildi. Devlet Başkanı Jovenel Moise, Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan 2 hastanın karantinada olduğunu belirtti.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Moise, yeni tip koronavirüs nedeniyle "acil durum" ilan edilen ülkede, tüm hava alanlarının, deniz limanlarının, okulların ve fabrikaların kapatılacağını açıkladı.

Haiti'de yetkililer, yakın zaman önce ülkenin Hispanyola Adası'nda Dominik Cumhuriyeti ile paylaştığı sınırı, virüs nedeniyle kapatmıştı.

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