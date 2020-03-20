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O ülkede de vakası görüldü! Coronavirüs nedeniyle ' ' ilan edildi

kabusu tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Coronavirüs (Covid-19) salgınında vaka saysı 250 bine yaklaştı. Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden coronavirüs salgını bir ülkede daha görüldü. 2 kişide coronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından ülkede '' ilan edildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 20.3.2020 09:10 ABONE OL
O ülkede de coronavirüs vakası görüldü! Coronavirüs nedeniyle ' acil durum' ilan edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs ( Covid-19) salgını bir ülkede daha görüldü. Haiti'de ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 2 kişide tespit edildi. Devlet Başkanı Jovenel Moise, Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan 2 hastanın karantinada olduğunu belirtti.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Moise, yeni tip koronavirüs nedeniyle "acil durum" ilan edilen ülkede, tüm hava alanlarının, deniz limanlarının, okulların ve fabrikaların kapatılacağını açıkladı.

Haiti'de yetkililer, yakın zaman önce ülkenin Hispanyola Adası'nda Dominik Cumhuriyeti ile paylaştığı sınırı, virüs nedeniyle kapatmıştı.

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O ülkede de coronavirüs vakası görüldü! Coronavirüs nedeniyle ' acil durum' ilan edildi
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