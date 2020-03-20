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'da vaka sayısı 199'a yükseldi

Son dakika gelen bilgilere göre ’da vakası 52 kişi birden artarak 199’a yükseldi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 20.3.2020 09:20 ABONE OL
Rusya'da korona virüsü vaka sayısı 199'a yükseldi
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, Kovid-19'un 52 kişide daha tespit edildiği belirtildi.


SAYI 199'A ÇIKTI

Dün Rusya Sağlık Bakanlığının ilk ölüm vakasının yaşandığını duyurmasının ardından virüs taşıyan kişi sayısının 199'a yükselmesiyle ülkede tedirginlik arttı.

Korona virüsü taşıyan 52 kişinin 12'si Moskova'da, 12'si Sverdlovsk'da, 12'si Tula'da, geri kalanı ise Tambov, Voronezh, Ivanovo, Ryazan, Murmansk, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, Orenburg, Saratov ve Tver, Perm, Kirov, St. Petersburg, Krasnodar, Yakutistan, Çuvaşistan ve Hantı-Mansi bölgelerinde tedavi altına alındı. Yapılan açıklamada karantinaya alınan kişilerin temas ettiği kişilerin tespit edilmesi için çalışmaların devam ettiği ifade edilirken, bu sayının artabileceği aktarıldı.
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Rusya'da korona virüsü vaka sayısı 199'a yükseldi
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