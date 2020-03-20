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Son dakika corona virüs haberleri: raporu ortaya çıktı! Korkutan 3 saat detayı

Dünyayı teyakkuza geçiren yeni tip (Covid-19) hakkında son dakika haberleri ajanslar tarafından duyurulmaya devam ediyor. Corona virüsü son durum merak edilirken, dünya genelinde vaka sayısı 244 bin 517'e yükseldi. Coronavirüsü nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10 bini aştı. İtalya'da corona virüsünden dolayı ölenlerin sayısı Çin'i aşarak 3 bin 405 kişi olarak teyit edildi. Öte yandan, ABD'de yeni tip corona virüsü hakkında yapılan bir araştırma, virüs hakkında çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Rapordaki 3 saat detayı ise dikkat çekti! İşte, son dakika corona virüs haberleri...

AA Dünya
Giriş Tarihi: 20.3.2020 08:15 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 08:18 ABONE OL
Son dakika corona virüs haberleri: Corona virüsü raporu ortaya çıktı! Korkutan 3 saat detayı

Dünyada onlarca ülkede görülen ve DSÖ tarafından küresel salgın olarak ilan edilen yeni tip hakkında son dakika haberleri peş peşe geliyor. 20 Mart itibarı ile salgında son durum rakamları teyit edildi. Dünya genelinde 244 bin 517 kişide corona virüsü tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10 bin 30 kişi olarak açıklandı. Salgının Avrupa'daki merkez üssü İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı Çin'i aştı! Ülkede yaklaşık 60 milyon kişi karantina altında tutulurken koronavirüs salgını bir türlü kontrol altına alınamıyor.

SON DAKİKA CORONA VİRÜSÜ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

ABD'de yapılan bir araştırmada, yeni tip corona virüsü (Covid-19) hakkında çarpıcı bir gerçek ortaya çıkartıldı. Araştırmada, virüsün yayılma yollarına değinilirken corona virüsün şifresi tamamen çözüldü!

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Son dakika corona virüs haberleri: Corona virüsü raporu ortaya çıktı! Korkutan 3 saat detayı
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