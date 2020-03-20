Son dakika! Corona virüsü kraliyet ailesini karıştırdı! Testler pozitif çıktı, ülke teyakkuza geçti...

İngiltere bu haberi konuşuyor! Monaco Prensi 2. Albert'in koronavirüs testleri pozitif çıkınca gözler, kısa süre önce görüştüğü İngiltere Veliaht Prensi Charles'e çevrildi. Charles, Albert ile toıkaelaşmış, yakından ilgilenmişti. İngiltere basını, Charles'in de koronavirüs olduğunu iddia ediyor. Kraliyet Ailesi, koronavirüs riski altında bulunuyor. Özel bir doktorun prens ve Kraliyet ailesini kontrol edeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

MONACO PRENSLİĞİ RESMEN DUYURDU

Fransa'nın Akdeniz kıyılarında yer alan küçük ülke Monaco Prensliği sözcüsü, dün basına yaptığı açıklamada Prens 2. Albert'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Prens 2. Albert koronavirüse yakalanan ilk devlet başkanı oldu.

Prenses Grace Kelly Hastanesi'nde gözetim altında tutulan Prens 2. Albert'in çalışmaya devam edeceği ve endişe edilecek bir durum olmadığı ifade edildi. Prens 2. Albert'in 10 Mart'ta WaterAid yardım kuruluşunun Londra'da düzenlediği yardım etkinliğinde İngiltere Veliaht Prensi Charles ile bir araya geldi ve el sıkıştı. Bu durum, İngiliz basınında endişe yarattı.

GÖZLER İNGİLİZ KRALİYET AİLESİNDE

İngiltere Buckingham Sarayı'ndan Prens Charles'ın durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle kraliyet ailesi üyelerinin her gün özel olarak doktora görüneceği ve muayene olacağı aktarıldı.

MONACO PRENSİ II. ALBERT KORONA VİRÜSÜNE YAKALANDI

İNGİLTERE KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE GÜÇLÜK ÇEKİYOR

İngiltere sağlık sistemindeki sorunlar ve uzman eksikliği nedeniyle koronavirüse yenik düştü. Ülkede işler kontrolden çıkarken, vaka sayısı 2 bin 716, ölü sayısı 137'ye yükseldi. Ülkede 'sürü bağışıklığı' sistemi tartışılıyor. Dünya Sağlık Örgütü ise bu uygulamaya sert tepki gösteriyor.