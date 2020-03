Son dakika! Corona virüsü merkezi İtalya'daki görüntü şaşkına çevirdi! Çin'den sert tepki geldi: Gevşek davranıyorsunuz...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Virüsün merkezi Çin, salgını büyük ölçüde durdurmayı başardı. Ancak virüs bu kez de Avrupa'yı sert şekilde sarsmaya başladı. Koronavirüsün yeni merkez üssü Avrupa'nın göbeği İtalya oldu! İtalya'daki ölü sayısı Çin'i kısa sürede geride bıraktı. İtalya'da giderek ağırlaşan bilançoya rağmen karantina uygulamasına riayet etmeyen onlarca kişi parklarda görüntülendi.

İTALYA BÜYÜK RİSK TAŞIYOR

İtalya, Türkiye başta olmak üzere birçok uyarıyı dikkate almayarak, karantina uygulamasında geç kaldı. Salgının tüm Avrupa'ya bulaşmasına neden olan İtalya'da ölü sayısı 3 bin 405'e ulaşırken vaka sayısı 50 bine doğru koşuyor. Hastanelerde yer kalmayan İtalya'da doktorlar hasta seçmek zorunda kalıyor. Gelen son haberlere gre, çamaşırhaneler bekleme salonlarına dönüştürüldü. Cenazeler askeri araçlarla taşınmaya başlandı. Şehirde tüm hayat dururken, alınan tüm önlemlere rağmen toplu ölümler durdurulamıyor. Kalp krizi geçirenler bile 2 saate yakın bekletiliyor.

İTALYANLAR KARANTİNAYA UYMADI

İtalya'daki korkunç görüntüler tüm dünya tarafından endişe ile takip edilirkeni Milano'dan dikkat çeken görüntüler de geldi. Milano'da bir parkta onlarca İtalyan vatandaşı sohbet ederken görüldü. Karantinaya uymayan İtalyanlara Çin'den sert tepki geldi.

ÇİN KIZILHAÇ BAŞKANI: GEVŞEK DAVRANIYORSUNUZ

Öte yandan, Çin Kızılhaç Başkanı Chen Zhu gerçekleştirdiği bir konuşmada İtalyanları uyardı. Zhu, "Tedbirlerde hala çok gevşek davranıyorsunuz. Zamanı acilen durdurmanız ve tüm ekonomik faaliyetleri askıya almanız lazım. Şu an en önemli konu, insan hayatı" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI KOCA DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Sağlık bakanı Fahrettin Koca, İtalya'nın geç önlem alması, önlemlerini katılaştıramaması nedeniyle tüm Avrupa'ya virüsün yayıldığını ifade etmişti.

"I don't know what you're thinking." The head of a visiting Chinese Red Cross delegation helping Italy respond to the coronavirus crisis says the country is not doing enough to contain the virus pic.twitter.com/qF20zeHpde