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: tedavisi için umut ışığı! Corona virüsü olan 79 yaşındaki hasta o ilaçla tedavi edildi

Yeni tip hakkında haberleri gelmeye devam ediyor. Dünya genelinde toplam corona virüsü vaka sayısı 240 bini aştı. Koronavirüsten kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a ulaştı. Öte yandan, merakla beklenilen corona virüsü tedavisinde flaş bir gelişme yaşandı. Ebola ile mücadele kapsamında geliştirilen bir ilaç, 79 yaşındaki bir hastada denendi ve sonuç verdi! ABD'de de corona virüsü testleri pozitif çıkan ve durumu kritik seviyeye gelen bir kadın hastada da bu ilaç denedi ve tedaviya yanıt alındı. İşte, ile ilgili son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 20.3.2020 10:47 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 10:50 ABONE OL
SON DAKİKA: Corona virüsü tedavisi için umut ışığı! Corona virüsü olan 79 yaşındaki hasta o ilaçla tedavi edildi

Dünya genelinde onlarca ülkede görülen yeni tip (Covid-19) hakkında gelen haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Bu noktada, ve ilacı için çalışmalar da son sürat devam ediyor. Uzmanlar şu sıralar özellikle başka hastalıklar için kullanılan ilaç ya maddelerin corona virüse karşı etkili olup olmayacağını araştırıyor. O ilaçlardan birisi, 79 yaşında bir hastada denendi ve sonuç verdi!

ABD'DE BİR HASTADA DAHA DENENDİ VE SONUÇ VERDİ

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan son dakika haberine göre, aynı ilaç ABD'de corona virüsü testleri pozitif çıkan bir hastada da denedi ve hasta tedaviye yanıt verdi. İlacın adı da kamuoyu ile paylaşıldı.

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SON DAKİKA: Corona virüsü tedavisi için umut ışığı! Corona virüsü olan 79 yaşındaki hasta o ilaçla tedavi edildi
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