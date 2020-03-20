SON DAKİKA: Corona virüsü tedavisi için umut ışığı! Corona virüsü olan 79 yaşındaki hasta o ilaçla tedavi edildi

Dünya genelinde onlarca ülkede görülen yeni tip corona virüsü (Covid-19) hakkında gelen son dakika haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Bu noktada, corona virüsü tedavisi ve ilacı için çalışmalar da son sürat devam ediyor. Uzmanlar şu sıralar özellikle başka hastalıklar için kullanılan ilaç ya maddelerin corona virüse karşı etkili olup olmayacağını araştırıyor. O ilaçlardan birisi, 79 yaşında bir hastada denendi ve sonuç verdi!

ABD'DE BİR HASTADA DAHA DENENDİ VE SONUÇ VERDİ

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan son dakika haberine göre, aynı ilaç ABD'de corona virüsü testleri pozitif çıkan bir hastada da denedi ve hasta tedaviye yanıt verdi. İlacın adı da kamuoyu ile paylaşıldı.