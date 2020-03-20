Son dakika! Corona virüsünde bir mucize gerçekleşti! Bilim insanları şaştı kaldı!

Corona virüsü tüm dünyayı etkisi altına almayı sürdürüyor. Virüsün görülmediği ülke neredeyse kalmadı. Çin'de işler yoluna girmeye başlarken, Avrupa olayın merkezi haline geldi. Avrupa'da en ağır bedeli ödeyen ülke İtalya olurken, İspanya, İngiltere ve Fransa derken, Almanya'da da vaka sayıları tavan yaptı. Ülkede aktif vaka sayısı 15 bini geçti. Ancak bir mucize gerçekleşti. Vaka sayısına ağmen ölüm sayısı 44 olarak duyuruldu. Vaka sayısına oranla ölüm oranının en düşük olduğu ülke Almanya oldu!

ALMANYA'DA MUCİZE GERÇEKLEŞTİ

Çin'in Wuhan kentinde Ocak ayında patlak veren corona virüsü salgınının merkezi haline gelen Avrupa'da risk her geçen gün artıyor. Avrupa'da hayat durma noktasına gelirken, İtalya, İspanya gibi ülkelerden her gün toplu ölüm haberleri geliyor. Özellikle İtalya'da tabutları taşımak için sağlık araçları yetişemiyor, askeri araçlar bile sahaya sürüldü. Almanya'da da bilanço giderek artıyor. Ancak Almanya'da ölüm oranı mucize oranında düşük kaldı. 15 bini aşan vaka sayısına rağmen ölü sayısı 44 olarak kaldı. Dünya bu gelişmeyi büyük sürpriz olarak yorumluyor.

EN DÜŞÜK ORANLARDAN BİRİ

Almanya'daki Salgın Hastalık Kontrol Ajansı Robert Koch Enstitüsü'nün verdiği resmi rakamlara göre Almanya'da ölüm sayısı küresel anlamda diğer ülkelerin bir hayli gerisinde. Son veriler ışığında Almanya'da corona virüsüne bağlı ölüm sayısı yüzde 0.29 seviyelerinde. İtalya'da bu oran yüzde 8.2.

"NET BİR CEVABIMIZ YOK"

Dünya Sağlık Örgütü'nde görevli olan Richard Pebody, "Bunun sebebini bulmamız çok zor. Farklı kombinasyonların birleşimi olduğu için net bir cevabımız yok" dedi.

İTALYA TEK BAŞINA ÇİN'İ GEÇTİ

Çin büyük oranda corona virüsünü dudurmayı başarırken, farklı yöntemlerle dikkat çekiyor. İtalya'da ise işler çığrından çıktı. İtalya'daki ölü sayısı dün itibarıyla Çin'i geçti. Avrupa'daki sayı ise Çin'in çok üzerinde seyrediyor. İran'da da korkunç bir bilanço söz konusu.

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SON VAKA SAYISI 250 BİNE DAYANDI

Dünya genelindeki corona virüsü vakası saayısı 244 bin 306 oldu. Corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 31 oldu! İyileşen vaka sayısı ise bu sbah itibarıyla 86 bini geçti.