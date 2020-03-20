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SON DAKİKA HABERİ: Çinli uzmanlardan coronavirüs uyarısı! O kişiler daha hızlı iyileşiyor

Dünya coronavirüs salgını nedeniyle alarma geçmiş durumda. Dünya genelinde 250 bine yakın Coronavirüs vakası bulunurken coronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçti. Coronavirüs salgınında tedavi edilenlerin sayısı ise 86.036. 'de 2 gündğr yeni vaka tespit edilmiyor. Çin'de yaşanan bu umutlandıran gelişmenin ardında Çinli uzmanlardan son dakika uyarı geldi. Çinli uzmanlar Kovid-19'un yeni semptomları konusunda uyarıda bulunurken o kişilerin daha hızlı iyileştiğini bildirdi. İşte detaylar...

AA Dünya
Giriş Tarihi: 20.3.2020 16:02 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 16:25 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Çinli uzmanlardan coronavirüs uyarısı! O kişiler daha hızlı iyileşiyor

Çinli uzmanlar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ishal, iştahsızlık ve bulantı gibi sindirim sistemini etkileyen yeni semptomları konusunda uyardı.

Çin'deki 3 hastanede 204 enfekte kişi üzerinde yapılan incelemenin bulguları, "American Journal of Gastroenterology" adlı dergide yayımlandı. Uzmanlar, vakaların yüzde 48,5'inin solunum yolundaki semptomlarla eş zamanlı yaşanan sindirim sistemi sorunlarından şikayetçi olduğunu bildirdi.

SADECE İSHALDEN MUZDARİP OLANLAR...

Sadece ishalden muzdarip bazı vakalarda ateş veya öksürük bulgusuna rastlanmadığına işaret edildi.

Yine sindirim sistemi şikayetleri bulunan vakalarda, ilk belirtilerin görülmesinden hastaneye kaldırılmaya kadar geçen sürenin, bu şikayetleri olmayanlardan bir buçuk gün daha uzun olduğu (9 gün) kaydedildi.

Çalışmada sadece solunum yolu sıkıntısı bulunan kişilerin daha hızlı iyileştiği gözlemine de yer verildi.

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SON DAKİKA HABERİ: Çinli uzmanlardan coronavirüs uyarısı! O kişiler daha hızlı iyileşiyor
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