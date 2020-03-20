Haberler Dünya Haberleri Son Dakika Haberi | Corona virüsü aşısı için umut veren gelişme! Dünyanın en iyi bilgisayarı Corona virüsüne iyi gelen ilaçları çıkardı!

Son Dakika Haberi | Corona virüsü aşısı için umut veren gelişme! Dünyanın en iyi bilgisayarı Corona virüsüne iyi gelen ilaçları çıkardı! Corona virüsünün dünya çapındaki dehşet verici bilançosu hakkında son dakika haberleri gelirken, tedavisi ve aşısı ile ilgili de umut verici gelişmeler yaşanıyor. Yeni koronavirüs, bilim adamları için tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zorluğa neden oluyor. Virüsün yayılma hızı, araştırmalarını hızlandırmaları gerektiği anlamına geliyor. Burada, teknolojinin önemi bir kez daha gözler önüne serildi. Gelen son dakika haberine göre, dünyanın en hızlı bilgisayarı, corona virüsü aşısı için kullanılacak!

Giriş Tarihi: 20.3.2020 12:16 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 12:21 ABONE OL