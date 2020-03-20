Son Dakika Haberi | Corona virüsü aşısı için umut veren gelişme! Dünyanın en iyi bilgisayarı Corona virüsüne iyi gelen ilaçları çıkardı!

IBM'in "Yapay zekası" ile donatılmış süper bilgisayarı Summit, hangi ilaç bileşiklerinin virüsün konakçı hücrelere bulaşmasını etkili bir şekilde durdurabileceğini analiz etmek için binlerce simülasyon çalıştırdı. Bu, süper bilgisayar bunlardan 77 tanesini tanımladı. En etkili aşının yaratılması için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor. Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı araştırmacıları corona virüsü ilacı ile ilgili bulgularını ChemRxiv dergisinde yayınladılar.
Summit bilgisayarı, dünyanın sorunlarını çözmek için üretildi.